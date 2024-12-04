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محافظات

غدًا،انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف في الإسماعيلية

انطلاق بطولة منطقة
انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف في الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، يوم غد الخميس الموافق 5 ديسمبر انطلاق بطولة منطقة القناة والإسكندرية للتجديف، التي تُقام على مدار يومي الخميس والجمعة 5 و6 ديسمبر، بمشاركة لاعبي ولاعبات منطقتي القناة والإسكندرية في مختلف المراحل العمرية (براعم، ناشئين، وعمومي). 

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منافسة فرق التجديف في السباقات الفردية والزوجية 

يتنافس المشاركون في البطولة المقامة في الإسماعيلية،  على سباقات القوارب الفردية، الزوجية، الرباعية، والثمانية، لتكون بذلك أولى بطولات موسم التجديف 2024-2025. 

بداية قوية لموسم حافل بالأنشطة 

صرح القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف والرئيس السابق لمنطقة القناة للتجديف، بأن هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم حافل بالأنشطة والبطولات. وأشار إلى أن مدينة الإسماعيلية دائمًا ما كانت مهدًا لأبطال التجديف ومركزًا متميزًا لتطوير هذه الرياضة. 

اكتشاف المواهب الجديدة 

أكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، على أهمية بطولة منطقة القناة والإسكندرية في اكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية. وأضاف أن الاتحاد المصري للتجديف يولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه البطولات الإقليمية كونها أساسًا لتطوير اللعبة وتعزيز المنافسة.

 

 

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