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محافظات

تسيير خطوط مواصلات لخدمة طريق عمارة السياحي والكورنيش الجديد بالإسماعيلية

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تشغيل وسائل مواصلات تهدف إلى خدمة منطقة شارع البلاجات (طريق عمارة السياحي) والكورنيش الجديد.
 

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تحديد خط سير للسيارات 

وأوضح العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أن السيارات تم تحديد مسارها لتبدأ من موقف الفردوس، مرورًا بنفق الثلاثيني ثم شارع محمد علي حتى طريق عمارة السياحي، وواحة ٦ أغسطس، ثم طريق الكورنيش الجديد والعودة من شارع أم كلثوم، ثم يوتيرن مديرية أمن الإسماعيلية ثم شارع محمد علي حتى نفق الثلاثيني حتى موقف الفردوس.
 

تسهيل وصول المواطنين إلى المناطق 

تأتي هذه الخطوة في إطار تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة تسهيل وصول المواطنين إلى المناطق التجارية والسياحية الهامة في المدينة، بما يعزز من حركة النقل ويوفر الوقت والجهد على سكان المنطقة وزوارها.

 

دعم وتنشيط السياحة بالإسماعيلية 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوط الجديدة في دعم النشاط السياحي والتجاري، خاصة مع تزايد الطلب على وسائل النقل التي تربط الأحياء السكنية بالمرافق الحيوية والمناطق السياحية على بطريق عمارة السياحي والكورنيش الجديد في محافظة الإسماعيلية

 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة الإسماعيلية.  

خطة تطوير مرفق النقل الداخلي والمواقف بالإسماعيلية

كان  اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير مرفق النقل الداخلي والمواقف بمحافظة الإسماعيلية. 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني بالمحافظة، مدير مشروع المواقف، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب، ومدير مرفق النقل الداخلي.

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