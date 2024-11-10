الأحد 10 نوفمبر 2024
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جامعة القناة تدعم أوقاف الإسماعيلية في تنفيذ برامج تدريبية شاملة (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر،  الشيخ عبد الخالق العطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ محمد سعيد الروبي، مدير إدارة النظم والمعلومات ومدير الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الأوقاف. 
 

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شراكة بين جامعة قناة السويس ومديرية أوقاف الإسماعيلية في مجال التدريب  

 

تأتي هذه الشراكة التزامًا مع رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وترعاها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وخلال اللقاء، صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن التعاون مع وزارة الأوقاف يأتي في سياق رسالة الجامعة الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعاون المجتمعي من خلال برامج نوعية تهدف إلى بناء إنسان متكامل فكريًا وأخلاقيًا.  

أهمية مواجهة التطرف 

وأشار "مندور" إلى أهمية مواجهة الأفكار الهدامة والتصدي للتحديات القيمية المعاصرة، موضحًا أن هذه البرامج تفتح آفاقًا واسعة للطلاب والعاملين لتعميق القيم الأخلاقية والتفكير النقدي.

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أهمية الشراكة لتعزيز الأخلاق والقيم 

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق العطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، على أهمية هذه الشراكة التي تأتي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين أفراد المجتمع، وخاصة بين فئة الشباب. 

وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وجامعة قناة السويس، معربًا عن تقديره لجهود الجامعة في دعم مبادرات وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الوعي وتوعية المجتمع بأهمية البناء القيمي والديني. 

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة ستختتم هذه الأنشطة بصالون ثقافي يجمع الطلاب والعاملين وجميع الفئات المستهدفة، مما يتيح لهم الفرصة للتفاعل والنقاش حول القضايا الأخلاقية والدينية.  

وأضاف "محمد عبد النعيم" أن البرامج التدريبية تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل مواجهة الفكر المتطرف، ومكافحة التراجع القيمي، وتطوير شخصية الإنسان، وتعزيز الابتكار العلمي، مشددًا على أهمية إسهام الجامعة في بناء مجتمع واعٍ ومزدهر.

 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي الأخلاقي والقيمي بين الطلاب والعاملين. 

 

وأضافت أن التعاون سيشمل مشاركة المشايخ في القوافل البيئية التي تنظمها الجامعة من خلال مجموعة من الندوات التي ستقدم في القرى المستهدفة. 

 

برامج توعوية متكاملة 

وأشارت إلى أن هذه البرامج ستشمل ندوات ومحاضرات تثقيفية تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة تستهدف ذوي الهمم وتدريبات موجهة للعاملين في الجامعة.

 

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