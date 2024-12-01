وكيل أوقاف الإسماعيلية يجري جولة مفاجئة بديوان المديرية (صور)

أجرى فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف في محافظة الإسماعيلية، جولة مفاجئة على مديرى ورؤساء الأقسام بديوان عام المديرية، وذلك للاطمئنان على سير العملية الوظيفية بالديوان وتفقد حضور وانصراف كل موظف على أرض الواقع.

متابعة وبحث ملفات الإدارة الهندسية بأوقاف الإسماعيلية

وخلال جولته قام وكيل وزارة الاوقاف في محافظة الإسماعيلية، بمتابعة وبحث بعض الملفات الهامة بالإدارة الهندسية وشئون العاملين وما تم فيها من إجراءات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

طرح بعض المقترحات ودراستها

واستمع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى المقترحات المقدمة من العاملين والمديرين لفحصها ودراستها واتخاذ اللازم تجاهها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تشديات على التعاون في العمل

وأكد وكيل وزارة الاوقاف في الإسماعيلية، على أن العمل الناجح يكمن فى روح الفريق الواحد وذلك للوصول إلى أعلى الأهداف الممكنة.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

كما أكد وكيل أوقاف الإسماعيلية، على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين وتقويم المقصرين وأن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف كافة الأطراف للنهوض بالمديرية دعويا وإداريا.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وعلى صعيد أخر اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها.

وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة

وجاء إجمالي عدد الطلبات التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف ١٢٤٧ طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:

أولًا: ٦٨٩ إمامًا .

ثانيًا: ١٩ مقيم شعائر.

ثالثًا: ١١٥ مؤذنًا.

رابعًا: ٤٢٤ عاملًا.

وزارة الأوقاف: تلبية الطلبات في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪

وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.

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