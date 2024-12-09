الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تضبط 4 قضايا مخدرات و6 من حائزي الأسلحة بدمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 8 كيلوجرامات لمخدر البانجو – 12 كيلوجرامًا لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

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كما ضبط 4 قطع سلاح ناري "غير مرخصة" عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 أفرد محلية وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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