وفد القومي لحقوق المرأة يتفقد أوضاع النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق المرأة.

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقدوا أماكن الأنشطة المتنوعة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.





أعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى التأهيل والتعليم الفنى، ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، كما تم مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزيلات، نزلاء"، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.

مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان



وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

جاء ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى. وفى ضوء فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

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