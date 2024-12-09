بعثة المصري تصل مطار مابوتو في حراسة مشددة استعدادًا للعودة للقاهرة (صور)

وصلت منذ قليل إلى مطار مابوتو الدولي بعثة النادي المصري في حراسة مشددة، وذلك استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية.

وجاء ذلك من أجل تأمين البعثة المصرية بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات بدولة موزمبيق.

ومن المقرر أن تقلع طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية التي تقل البعثة من مطار مابوتو الدولي في الثانية والنصف عصر اليوم، لتصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في التاسعة إلا عشر مساء بتوقيت أديس أبابا - الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

وبذلك تقضي البعثة نحو ساعة في مطار أديس أبابا على سبيل الترانزيت قبل أن تستقل طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية أيضا في العاشرة وخمس دقائق بتوقيت أديس أبابا - التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الواحد والثُلُثُ من صباح غدا الثلاثاء.

وحرص محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي في موزمبيق، على إهداء درع النادي للسفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق، موجهًأ له وأسرة السفارة المصرية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي

ويأتي ذلك بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها السفارة سواء قبل وصول البعثة أو خلال تواجدها بمابوتو وتذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة وحرص السفير على حضور المباراة بالإضافة إلى التواجد حاليًأ بمقر إقامة الفريق لتوديع البعثة والتي تغادر مابوتو في الثانية والنصف عصرًا في طريق عودتها إلى القاهرة.

مباراة بلاك بولز والمصري

وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم امس على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

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