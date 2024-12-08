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الزمالك والمصري في صراع الكونفدرالية.. الأبيض يلتقي أنيمبا والبورسعيدي يواجه بلاك بولز.. الثنائي في صدارة المجموعة.. وطاقم تحكيم رواندي لمباراة القلعة البيضاء

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد فريقا الزمالك والمصري لمباراة كل منهما اليوم الاحد بالجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية في صراع الفريقين على صدارة المجموعة الرابعة. 

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات في مجموعات الكونفدرالية على حساب إنيمبا النيجيري، بعد ما انتصر في الجولة الأولى على حساب بلاك بولز 2-0 حيث سيمنحه الفوز الحفاظ علي الصدارة. 

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزا ثمينا على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية بالجولة الاولي ويحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الزمالك لذلك يسعي للعودة بنقاط اللقاء الثلاث للحفاظ علي صدارة مجموعته. 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري اليوم الأحد في السادسة مساءً بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري البورسعيدي بالمجموعة الرابعة رفقة كل من: الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1- المصري   3 نقاط

2- الزمالك  3 نقاط

3- إنيمبا   0

4- بلاك بولز  0

 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات.  

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

وتنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

 

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق بمواجهة الكونفيدرالية

وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق الفني على ارتداء الزمالك للزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض".

وتقرر أن يرتدي حارس المرمى الزي الأسود الكامل "القميص الأسود الشورت الأسود".

وسيرتدي فريق إنيمبا النيجيري الزي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة التفاصيل والترتيبات الأمنية والتنظيمية، وموعد الوصول إلى الملعب والذي سيكون قبل انطلاق اللقاء بمدة ساعة ونصف تقريبًا.

حكم مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري

يدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من من، الرواندي جون كلود إيشموي حكمًا للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين، والرواندي رويرسا فيديلي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف"  الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.
 

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

ويقود مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي طاقم نيجيريا  مكون من حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

وسيقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

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