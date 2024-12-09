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رياضة

إهداء سفير مصر بموزمبيق درع النادي، المصري يستعد للعودة للقاهرة

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

حرص محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي في موزمبيق، على إهداء درع النادي للسفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق، موجهًأ له وأسرة السفارة المصرية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي  برئاسة كامل أبو علي 

يأتي ذلك بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها السفارة  سواء قبل وصول البعثة أو خلال تواجدها بمابوتو وتذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة وحرص السفير على حضور المباراة بالإضافة إلى التواجد حاليًأ بمقر إقامة الفريق لتوديع البعثة والتي تغادر مابوتو في الثانية والنصف عصرًا في طريق عودتها إلى القاهرة.

مباراة بلاك بولز والمصري 

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم امس على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

 

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

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