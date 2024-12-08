الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكونفدرالية، نهضة بركان المغربي يتقدم على ستيلينبوش بثنائية نظيفة بالشوط الأول

نهضة بركان، فيتو
نهضة بركان، فيتو

تقدم فريق نادي نهضة بركان المغربي على فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة بالشوط الأول بالجولة الثانية في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

مباراة نهضة بركان وستيلينبوش

أحرز ثنائية نهضة بركان يوسف الزغودي في الدقيقة 5 و15 ونجح فريق النهضة النهضة البركانية متصدر ترتيب الدوري المغربي هذا الموسم في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى على فريق لواندا سول بهدفين دون رد منحته صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو. 

 

مباراة المصري وبلاك بولز

وتذاع مباراة المصري وبلاك بولز عبر بي ان سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

 

مباراة المصري وبلاك بولز

وحقق نادي  المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية بالجولة الأولى ويحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الزمالك لذلك يسعى للعودة بنقاط اللقاء الثلاث للحفاظ على صدارة مجموعته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفدرالية مباراة نهضة بركان وستيلينبوش نادي نهضة بركان المغربي ستيلينبوش الجنوب إفريقي نهضة بركان وستيلينبوش يوسف الزغودي

مواد متعلقة

تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يفوز على كالياري بهدف

إخطار بيراميدز بالذهاب مبكرًا إلى ملعب مباراة دجوليبا بدوري الأبطال، اعرف السبب

غياب 7 لاعبين، ظروف صحية وإصابات تضرب بيراميدز قبل لقاء دجوليبا

بيراميدز يتحدى الأزمات بمواجهة جوليبا في دوري أبطال أفريقيا.. نزلة برد شديدة تضرب الفريق.. غياب إبراهيم عادل والشناوي.. وتجهيز رمضان صبحي للقاء

مبابي يصل إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية

دوري أبطال أفريقيا، قرار هام لبعثة بيراميدز في مالي بسبب الترجي

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية