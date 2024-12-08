الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

وزير الرياضة: بناء استاد النادي المصري الجديد مشروع قومي

وزير الشباب والرياضه،
وزير الشباب والرياضه، فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أنه اختار القرار الأصعب ببناء استاد النادي المصري الجديد بدلا من أعمال الترميم وهدم أجزاء وإعادة بنائها.

وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية الاستاد 

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، أن الاستاد الجديد مشروع قومي، ورئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستجابة لمطلب أبناء بورسعيد ببناء الاستاد في نفس موقعه القديم وأيضا تطوير المنطقة ككل.

وزير الشباب والرياضة،فيتو
وزير الشباب والرياضة،فيتو

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: الشركة المنفذة لاستاد النادي المصري وعدت الانتهاء منه يونيو 2025

ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، على أن الشركة المنفذة لمشروع استاد النادي المصري الجديد وعدت بالانتهاء من تنفيذ الاستاد شهر يونيو عام 2025.

ووجه رئيس اللجنة، الشكر، خلال المؤتمر الصحفي، لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد على إقامة الاستاد في نفس موقعه القديم، وكذلك الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ونواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ كافة القائمين على المشروع على جهودهم ودعمهم.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي  جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الوزارة أن يجرى الإجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد، حيث نسق الدكتور محمود حسين مع وزير الشباب والرياضة أن يكون هذا الاجتماع في بورسعيد، وهو ما استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية للمشروع.

ومن المنتظر، أن يتفقد وزير الشباب والرياضة موقع بناء استاد النادي المصري الجديد لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب اللواء أركان حرب محب حبشي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محب حبشي محافظ بورسعيد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

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