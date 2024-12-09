افتتاح ثاني أسواق اليوم الواحد بالجيزة.. المحافظ يشدد على إزالة العقبات أمام العارضين.. ويؤكد توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة (فيديو وصور)

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تشغيل سوق اليوم الواحد الجديد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده السوق بحي إمبابة واقبال المواطنين عليه.

توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الجيزة أن السوق الجديد بحي العمرانية سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة علي التوسع في انشاء واقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخري خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين من أهالى أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لزيارة السوق والإستفادة من المعروضات وشراء إحتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

إقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكي كل يوم إثنين

ومن جانبه أعلن اللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، عن افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد بمنطقة العمرانية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح اللواء جلال خلال جولة تفقدية له بالسوق اليوم أن السوق يضم حوالي 50 شركة من القطاعين العام والخاص، تعرض منتجاتها بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس حي العمرانية أن سوق اليوم الواحد بالعمرانية يخدم ثلاثة أحياء هي: جنوب الجيزة، والعمرانية، والطالبية. وسيتم افتتاح السوق كل يوم اثنين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع تغيير المنتجات المعروضة بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين المتجددة.

لأول مرة، سوق اليوم الواحد بالعمرانية يقدم خدمة إسعافات أولية مجانية للمواطنين

وأعلنت محافظة الجيزة عن توفير خدمة إسعافات أولية مجانية للمواطنين بسوق اليوم الواحد بالعمرانية وتعد هذه الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة.

ويشمل نطاق الخدمات الطبية المقدمة قياس ضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى تقديم النصائح الطبية الهامة من قبل فريق طبي متخصص، ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المواطنين الصحية أثناء تجولهم في السوق، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على صحتهم.

وتعتبر هذه الخدمة إضافة نوعية لسوق اليوم الواحد، حيث تهدف إلى توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين، مع ضمان تلبية احتياجاتهم الصحية، كما تساهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتشجيعهم على العناية بصحتهم.

أسعار السلع بسوق اليوم الواحد بالجيزة

وتأتى أسعار السوق كالتالى: زيت ١ لتر ٦٤ جنيه،أرز ١ كجم ٢٤ جنيه،مكرونة ٤٠٠ جرام ٨،٥ جنيه،دقيق ١ كجم ١٧ جنيه،روابي سمن ١ كجم ٨٥ جنيه،شاى ٢٥٠ جرام ٣٠ جنيه ومسحوق غسيل اتوماتيك ٣ ك ١٠٥ جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بالعمرانية

برتقال بصرة 15 جنيه

تفاح 65 جنيه

طبق بلح رملي 25 جنيه

يوسفي بلدي 15 جنيه

رمان 30 جنيه

كلامنتينا 15 جنيه

فلفل ألوان 50 جنيه

طماطم 6 جنيه

خيار 18 جنيه

جزر 15 جنيه

بطاطس 12.5 جنيه

البصل 13.5 جنيه

ليمون 30 جنيه

بنجر 15 جنيه

فاصوليا 15 جنيه

كوسة 15 جنيه

باذنجان عروس 12 جنيه

بطاطا 10 جنيه

قلقاس 25 جنيه

قرنبيط 20 جنيه

أسعار التوابل بسوق اليوم الواحد بالعمرانية

1/8 شطة بسعر 15 جنيه

1/8 فلفل أسود بسعر 50 جنيه

1/8 كزبرة بسعر 10 جنيه

1/8 كمون بسعر 40 جنيه

1/8 بصل بودر بسعر 15 جنيه

1/8 كاري بسعر 15 جنيه

1/8 توم بودر بسعر 15 جنيه

أسعار البقوليات بسوق اليوم الواحد بالعمرانية

½ كيلو فول بسعر 18 جنيه

½ كيلو لوبيا بسعر 60 جنيه

½ كيلو فاصوليا بيضاء بسعر 45 جنيه

½ كيلو عدس بجبة بسعر 30 جنيه

½ حمص طبيخ بسعر 12.5 جنيه

شاي العروسة 40 جرام بسعر 10 جنيه

كيلو دقيق فاخر حبوبة معبأ 20 جنيه

سكر أبيض ناعم فاخر 30 جنيه

أرز مصري عريض الحبة 25 جنيه

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