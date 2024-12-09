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أخبار مصر

رئيس حي العمرانية: إقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكي كل يوم إثنين (فيديو)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

أعلن اللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، عن افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد بمنطقة العمرانية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح اللواء جلال  خلال جولة تفقدية له بالسوق اليوم أن السوق يضم حوالي 50 شركة من القطاعين العام والخاص، تعرض منتجاتها بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى.

 وأشار إلى أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين.

سوق اليوم الواحد يقوم بتغطية ثلاثة أحياء

وأكد رئيس حي العمرانية أن سوق اليوم الواحد بالعمرانية يخدم ثلاثة أحياء هي: جنوب الجيزة، والعمرانية، والطالبية. وسيتم افتتاح السوق كل يوم اثنين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع تغيير المنتجات المعروضة بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين المتجددة.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

ويأتي افتتاح هذا السوق تنفيذًا للسياسة التي تتبعها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

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بالعمرانية ساقية مكي سوق اليوم الواحد جنوب الجيزة حي العمرانية

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