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افتتاح سوق اليوم الواحد بالعمرانية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد بحي العمرانية، في خطوة جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ومن المقرر أن يبدأ السوق الجديد في تقديم خدماته اعتبارًا من اليوم الإثنين، حيث سيتم توفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

موقع السوق الجديد

وأعلنت محافظة الجيزة أن السوق الجديد سيقع في شارع مترو الساقية، مما يسهل الوصول إليه من قبل المواطنين.

الأهداف من إطلاق سوق اليوم الواحد

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.
تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
دعم المنتجات المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم توفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية في السوق الجديد، بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية.

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سوق اليوم الواحد سلع بأسعار مخفضة دعم المنتجات المحلية محافظة الجيزة دعم المواطن حي العمرانية

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