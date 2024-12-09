لأول مرة، سوق اليوم الواحد بالعمرانية يقدم خدمة إسعافات أولية مجانية للمواطنين

أعلنت محافظة الجيزة عن توفير خدمة إسعافات أولية مجانية للمواطنين بسوق اليوم الواحد بالعمرانية وتعد هذه الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة.

ويشمل نطاق الخدمات الطبية المقدمة قياس ضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى تقديم النصائح الطبية الهامة من قبل فريق طبي متخصص، ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المواطنين الصحية أثناء تجولهم في السوق، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على صحتهم.

خدمة طبية متكاملة

وتعتبر هذه الخدمة إضافة نوعية لسوق اليوم الواحد، حيث تهدف إلى توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين، مع ضمان تلبية احتياجاتهم الصحية، كما تساهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتشجيعهم على العناية بصحتهم.

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