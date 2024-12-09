الطماطم بـ6 جنيهات، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بالعمرانية (صور)

شهد سوق اليوم الواحد الجديد بشارع مترو الساقية بالعمرانية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في شراء الخضراوات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة.

ويوفر السوق مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه الموسمية بأسعار أقل بكثير من الأسواق التقليدية، وذلك بفضل المشاركة المباشرة للمزارعين والمنتجين، مما يلغي العديد من الوسطاء ويقلل التكاليف.

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جودة عالية وأسعار منافسة

وأكد العديد من المتسوقين على جودة المنتجات المعروضة في السوق، مشيرين إلى أنها طازجة ولذيذة، بالإضافة إلى الأسعار المعقولة التي تناسب جميع الفئات.

ويهدف سوق اليوم الواحد إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء المعيشي عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويساهم هذا السوق أيضًا في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المزارعين، حيث يوفر لهم منصة لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بالعمرانية

برتقال بصرة 15 جنيه

تفاح 65 جنيه

طبق بلح رملي 25 جنيه

يوسفي بلدي 15 جنيه

رمان 30 جنيه

كلامنتينا 15 جنيه

فلفل ألوان 50 جنيه

طماطم 6 جنيه

خيار 18 جنيه

جزر 15 جنيه

بطاطس 12.5 جنيه

البصل 13.5 جنيه

ليمون 30 جنيه

بنجر 15 جنيه

فاصوليا 15 جنيه

كوسة 15 جنيه

باذنجان عروس 12 جنيه

بطاطا 10 جنيه

قلقاس 25 جنيه

قرنبيط 20 جنيه

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