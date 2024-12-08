بدء أعمال رصف طريق المنصورية بالجيزة (صور)

شهدت محافظة الجيزة اليوم انطلاق أعمال رصف الطبقة الرابطة في مشروع توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية، والذي يربط بين منطقتي كرداسة وصليبة المنصورية بطول 3 كيلومترات وعرض 30 مترًا.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة محافظة الجيزة الطموحة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، وذلك بهدف تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

تفاصيل مشروع رصف طريق المنصورية

يهدف المشروع إلى توسعة ورصف طريق المنصورية لزيادة السعة المرورية وتوفير طريق آمن وسلس للمواطنين، ويمتد المشروع من منطقة كرداسة حتى صليبة المنصورية، ويخدم عددًا كبيرًا من القرى والمناطق السكنية، ويبلغ طول الطريق 3 كيلومترات وعرضه 30 مترًا، مما يوفر مساحة كافية للحركة المرورية في الاتجاهين.



وأوضحت محافظة الجيزة أنه بدأت أعمال رصف الطبقة الرابطة، والتي تعد مرحلة أساسية في عملية الإنشاء، ويساهم المشروع في تطوير البنية التحتية للمحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما يقلل المشروع من الازدحام المروري، ويختصر الوقت اللازم للتنقل بين المناطق، ويساهم المشروع أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

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