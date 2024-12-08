الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

غلق 27 منشأة بدون ترخيص بالجيزة

المنشآت الطبية
المنشآت الطبية

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
 

تصريحات محافظ الجيزة جاءت عقب اطلاعه علي تقرير لجهود مديرية الشؤون الصحية في التعامل مع المنشآت التي تمارس انشطة طبية بالمخالفة، حيث شنت مديرية الشئون الصحية حملات مكبرة من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية وإدارة العلاج الحر وبالتعاون مع الجهات الأمنية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية إستهدفت المؤسسات العلاجية الخاصة والعيادات لمراجعة عمل تلك المنشأت للتأكد من إلتزامهم بالمعايير والإشتراطات الصحية واستصدار كل منها للتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
 

 

وقد تمكنت الحملات من ضبط وغلق ٢٧ منشأة مخالفة شملت (مركز رعاية للقلب، ٧ مصحة لعلاج الإدمان، مركز للنساء والتوليد، ٢ مستشفى خاص، ٥ معمل للتحاليل، ٢ مركز جراحة، عيادة تخصصية، مركز للأشعة، ٢ مركز طبى،  مركز علاج طبيعى، ٤ عيادة خاصة) لعدم التزامها بالمعايير ومزاولة بعضها العمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة. 
 

كما تم إجراء معاينة لعدد ١٥ منشأة وعيادة خاصة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات وجارى إستصدار تراخيص مزاولة الأعمال لهم. 
 

شملت الحملات قطاعات  ( ٦ أكتوبر،  الشيخ زايد، أبو النمرس، العمرانية، الدقى، حدائق الأهرام، منشأة القناطر، إمبابة، العياط) حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشأت والقائمين عليها وإنذار عدد من المنشأت الأخرى لتصحيح أوضاعها وتجديد التراخيص الصادرة لها.
 

تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار الحملات التفتيشية بهدف تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين فى إطار قانونى لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة وتهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى.

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