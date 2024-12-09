إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل الي محكمة الجنايات لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمدينة السلام.

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن



البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته مشغولات ذهبية ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة مضيفًا أنه ارتكب 3 وقائع أخرى بذات الاسلوب.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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