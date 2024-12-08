تجديد حبس عاطل متهم بسرقة المستلزمات الكهربائية بالأهرام

جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط عاطل تخصص نشاطه في سرقة المستلزمات الكهربائية

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط (عاطل) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية تحت الإنشاء، متخذا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

اعترف المتهم بارتكابه (5 وقائع سرقة)، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية "مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

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