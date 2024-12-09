أمن سوهاج يكشف تفاصيل سرقة شقة ومقتل خفير وتصفية عنصرين شديدي الخطورة

كشفت الاجهزة الامنية بسوهاج تفاصيل مقتل خفير خاص وتعدى بالضرب عليه وسرقة الشقة الخاصة بها والخزن الموجودة فى الشقة ومبلغ مالي - مشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار بمركز جهينة بسوهاج.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص وقاموا بإختبائهم بالزراعات المتاخمة لقرية جهينة وقامت قوات الامن باقتحام الزراعات قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوات فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية ن وأسفر ذلك عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإلقاء القبض على 3 آخرين وعثر بمكان الاستهداف على السلاح المستخدم فى تبادل الأعيرة النارية.

أمن سوهاج يكشف واقعة سرقة شقة ومقتل خفير خاص وعنصرين شديدي الخطورة

وكان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بقيام مجهولين بالدلوف لمنزل بمركز جهينة ملك حنان ب ا ع ا 55 عاما أرملة المرحوم كمال م ا ا ابوعقيل تقيم بشقة بالطابق الثالث وتكبيل خليفه ع س ع - 65 عامًا خفير الخاص بالمنزل والتعدي عليه بالضرب بالرأس مما أدى لوفاته وقيامهم بالتعدي علي مالكة المنزل وسرقة محتويات خزينتها مبلغ مالي - مشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار

ضبط 3 اشخاص وتصفية عنصرين شديدي الخطورة سرقة شقة وقتل خفير خاصة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمود طه مدير مباحث المديرية تم وضع خطة حيث توصلت جهود البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من كمال ع م ع 46 عاما ونجليه محمد 24 عاما عامل وأشرف 26 عاما عامل وعبد العزيز ط ع ع 29 عاما عامل والسيد ع ا ا 20 عاما سائق تروسيكل ومقيمين دائرة المركز وجميعهم مطلوبين في أحكام قضائية .

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط الثالث والرابع والخامس بمكان هروبهم وبأستهداف الأول والثاني بمكان أختبائهم بالزراعات المتاخمه لقريتهم وما أن استشعرا بوجود القوات حتي قاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبها فقامت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية صوبهما إلا أنهما إستمرا في إطلاق النيران فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى إسكات مصدر النيران.

وأسفر ذلك عن مصرعيهما وعثر بمكان الإستهداف علي السلاح المستخدم كمية من مادة الحشيش المخدر - كمية من مادة الشابو المخدر– كمية من المشغولات الذهبية المبلغ بسرقتها – مبلغ مالي .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وبإرشادهم تم ضبط العتلة الحديدية التي تم التعدي بها على المجني عليه حارس المنزل سالف البيان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.