حبس مسجل خطر بتهمة سرقة 5 سيارات بشارع رمسيس

أمرت نيابة الأزبكية بحبس مسجل خطر بتهمة سرقة 5 سيارات بشارع رمسيس 4 أيام على ذمة التاحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

سرقة السيارات بشارع رمسيس

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينها السيارة محل الشكوى، كما اعترف ببيعها لعميل سيئ النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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