تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في منطقة مدينة نصر 15 يوما علي ذمة التحقيق.



ضبط عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية

البداية كانت عندما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”.

وبمواجهته أقر بارتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلان"سيئا النية" عاطلان لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المسروقة.

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