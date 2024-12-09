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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام الدراسة بإدارة ميت غمر

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام الدراسة بإدارة ميت غمر

أجري اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لمتابعة إدارة ميت غمر التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمظارس وادارة ميت غمر 

 و كان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية عبد الحميد شعيب وكيل  إدارة ميت غمر التعليمية.

المدارس المستهدفة 

و قام  مدير المديرية بزيارة مدارس:-الشهيد مصطفى أحمد السيد الوتيدي-محسن للتعليم الأساسي بقرية بشلا.

إزالة الرواكد من المدارس

ووجه مدير المديرية بسرعة إزالة الرواكد من المدارس كما اطلع علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب.

تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية

 ووجه بالاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وأكد علي تفعيل القرار الوزاري الخاص بالقرائية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

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وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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