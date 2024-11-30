الأحد 01 ديسمبر 2024
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إصابة شاب صدمه قطار أمام محكمة ميت غمر في الدقهلية

اصابة شاب صدمه قطار،
اصابة شاب صدمه قطار، فيتو

أصيب شاب بإصابات متفرقة صدمه  قطار اليوم السبت، أمام محكمة ميت غمر بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص صدمه قطار بميت غمر أمام المحكمة" أمام المعدية ".
 

إصابة شاب بنزيف

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة عبدالرحمن محمد العزب شريف 16 عاما مقيم ميت غمر، ومصاب بنزيف بالمخ ونزيف داخلى بالبطن، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

نقل المصاب لمستشفي ميت غمر
تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة.

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