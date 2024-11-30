إصابة شاب صدمه قطار أمام محكمة ميت غمر في الدقهلية

أصيب شاب بإصابات متفرقة صدمه قطار اليوم السبت، أمام محكمة ميت غمر بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص صدمه قطار بميت غمر أمام المحكمة" أمام المعدية ".



إصابة شاب بنزيف

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة عبدالرحمن محمد العزب شريف 16 عاما مقيم ميت غمر، ومصاب بنزيف بالمخ ونزيف داخلى بالبطن، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

نقل المصاب لمستشفي ميت غمر

تم نقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.