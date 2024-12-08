تعليم الجيزة تشدد على الالتزام بالزي المدرسي وتمنع قصات الشعر الغريبة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارًا هامًا يقضي بمنع دخول أي طالب إلى المدرسة إذا لم يلتزم بالزي المدرسي الموحد أو قام بقص شعره بطريقة غير لائقة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص مديرية تعليم الجيزة على الحفاظ على الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع. وأكدت المديرية أن عدم الالتزام بالزي المدرسي يعد مخالفة للوائح المدرسية، وستتم معاقبة الطلاب المخالفين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي الموحد الذي تحدده كل مدرسة، وذلك لضمان التجانس والانضباط بين الطلاب، كما يجب على الطلاب الالتزام بقصات شعر مناسبة للمدرسة، وعدم القيام بأي قصات غريبة أو غير تقليدية.



منع الطلاب المخالفين من دخول المدرسة

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة أنه سيتم منع الطلاب المخالفين من دخول المدرسة، وسيتم استدعاء أولياء أمورهم لمناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم سلوك أبنائهم.

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