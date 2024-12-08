زيارة مفاجئة لوزير التعليم فى المنيا لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عددًا من مدارس المحافظة بمراحل التعليم المختلفة، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لانتظام العملية التعليمية.

زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم لـ المنيا لمتابعة سير العملية التعليمية

بدأت الجولة بزيارة مدرسة “عمرو السعدي عبد الحميد للتعليم الأساسي” التابعة لإدارة العدوة التعليمية، شمال محافظة المنيا والتي تضم 474 طالبًا وطالبة. حضر الوزير والمحافظ طابور الصباح، وتابعا فقرات الإذاعة المدرسية، وشهدا تحية العلم والنشيد الوطني، مشيدين بأداء الطلاب ومهاراتهم في الإلقاء.

وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا يتفقدان سير العملية التعليمية



وخلال الزيارة، تفقدا عددًا من الفصول الدراسية، حيث اطلع الوزير ومحافظ المنيا على مستوى الطلاب في كراسات الواجبات المدرسية ومدى التزامهم، كما حرص على تقييم مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، ووجه بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تطور مستواهم التعليمي.



وزير التعليم يزور مدرسة المسيد الابتدائية في المنيا



وفي ذات السياق، زار الوزير والمحافظ مدرسة “المسيد الابتدائية” في المنيا التي تضم 936 طالبًا وطالبة، لمتابعة أداء الطلاب في الواجبات المدرسية والحصة الدراسية. ووجها بضرورة تنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى الطلاب، مع إرسال لجنة لمتابعة تنفيذ التوجيهات وقياس تحسن أداء الطلاب.



الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة في المنيا



شملت الجولة أيضًا زيارة مدرسة “الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة” التابعة لإدارة العدوة التعليمية، والتي تضم 681 طالبًا وطالبة، حيث تابع الوزير والمحافظ التقييمات الأسبوعية المقررة للطلاب، وشددا على أهمية الالتزام بإجراء تلك التقييمات بانتظام وفقًا لخطط الوزارة.



إدارة مغاغة التعليمية



وفي إدارة مغاغة التعليمية، تفقدا مدرسة “كفر المداور الابتدائية 2” التي تضم 642 طالبًا وطالبة، حيث اطلعا على دفاتر درجات الطلاب وأداء الفصول. كما زارا مدرسة “مغاغة الثانوية بنين”، التي تضم 464 طالبًا، وتابعا التزام الطلاب بالتقييمات الدورية.

مدرسة مغاغة الثانوية بنين





واختتما جولتهما بزيارة مدرسة “مغاغة الإعدادية بنين” الملحقة بمدرسة مغاغة الثانوية بنين، التي تضم 436 طالبًا، حيث تفقدا أعمال الصيانة الجارية في المدرسة، مع التأكيد على انتظام العملية التعليمية.





وفي ختام الجولة، أكد السيد محمد عبد اللطيف أن الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية متميزة وتعزيز جودة التعليم في جميع المدارس، مقدمًا الشكر لمحافظة المنيا على جهودها المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية.





من جانبه، أشار اللواء كدواني محافظ المنيا إلى حرص المحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بشكل دوري، خاصة في القرى والمناطق النائية، مع توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المدارس وتحفيز الطلاب على التفوق والتميز، مؤكدا حرصه على استمرار الزيارات الميدانية لضمان استقرار المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.

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