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خارج الحدود

الصين تدعو لإعادة الاستقرار وإيجاد حل سياسي في أقرب وقت بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

دعت وزارة  الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، مجددا إلى استعادة الاستقرار والنظام في سوريا والبحث عن "حل سياسي" في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد سيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة السورية نهاية الأسبوع وفرار رئيسها إلى روسيا.

 

الصين تدعو لإعادة الاستقرار في سوريا 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إنه بينما تبحث سوريا عن حل سياسي، تأمل الصين أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمصالح طويلة المدى للشعب السوري.

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وفي السياق ذاته زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن تل أبيب لا تتدخل في الأحداث بسوريا، مشيرًا إلى أن سيطرته على المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية بعد انسحاب الجيش السوري، ضرورية لضمان أمن سكان إسرائيل.

 

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