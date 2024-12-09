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حملات أمنية لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بالدقهلية (صور)

حملات مرورية بالمنصورة
حملات مرورية بالمنصورة وطلخا، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية وخاصة مركزي المنصورة وطلخا حملات مرورية مكثفة لضبط حركة الشارع من الناحية الأمنية وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

في إطار التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية لضبط حركة الشارع من الناحية الأمنية وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

شن الحملات المكبرة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة

 

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور باستمرار شن الحملات المكبرة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة والدراجات النارية الغير مرخصة بمدينتي المنصورة وطلخا، وشملت الحملة شارع الجيش والأتوبيس ومدخل عبد السلام عارف.

 

عدم السماح نهائيًا لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية في المنصورة وطلخا 

وشدد  " مرزوق " بعدم السماح نهائيًا لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا وتكثيف الحملات المرورية علي مركبات التوكتوك الغير مرخصة والمخالفة لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن، وتكثيف الحملات المرورية وضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين من سائقي السيارات للبنديرة والأجرة المقررة أو تقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسرفيس.

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وشدد محافظ الدقهلية على مواصلة هذه الحملات حتى عودة الانضباط والمظهر الحضاري إلى الشوارع.

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