الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بشوارع وميادين المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولاته بتفقد عدد من الشوارع والميادين بمدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة وأعمال رفع القمامة.

محافظ الدقهلية يتفقد حاله الشوارع بمدينة المنصورة

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف اعمال رفع القمامة لتحسين مستوي النظافه ووجه برفع الاشغالات من شوارع المدينة  لتسهيل حركة مرور المواطنين وحركة مرور السيارات، وشملت جوله المحافظ شوارع الجمهورية والمشاية بالمدينة. 

توعية وإدراك المواطن بمسئولياته وواجباته تجاه وطنه

وخلال جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة أكد علي أن المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع، مشيرًا إلي أن العاملين في أجهزة النظافه بالاحياء والوحدات المحلية لن تستطيع العمل وحدها بدون وعي وإدراك المواطن بمسئولياته وواجباته تجاه وطنه والحفاظ عليه ومشاركته الفعالة مع الدولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة في كافة القطاعات.

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