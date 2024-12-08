الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع أداء الأمن والنظافة، تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية بالمنطقة الصناعية في جمصة

جولة نايب محافظ الدقهلية
جولة نايب محافظ الدقهلية في جمصة، فيتو

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ  بتفقد المنطقة الصناعية للوقوف على الوضع على الطبيعة، وعقد اجتماعا مع المجلس التنفيذى للمنطقة الصناعية بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية،والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية للمستثمرين، ومسئول شركة الأمن بالمنطقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة عدد من الموضوعات بالمنطقة الصناعية  في جمصه أثناء زيارته لها اليوم والوقوف على أية معوقات فيها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات.

العمل على إصلاح مشاكل الصرف الصحي

وأوضح "العدل" أن تعليمات المحافظ تؤكد على العمل على إصلاح مشاكل الصرف الصحي وانشاء محطة معالجة واستكمال جميع أعمال المرافق،وتحسين مستوى أداء شركة الأمن المتعاقدة مع المنطقة الصناعية ورفع كفاءة أفرادها بالتدريب وإعادة تأهيلها وعقد دورات تدريبية لهم بالتعاون مع جمعية المستثمرين وتطوير بوابات الدخول للمنطقة وتوحيد تصميمها.

وأضاف نائب المحافظ أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة متابعة مستوى النظافة عن طريق التعاون مع جمعية المستثمرين في التعاقد مع شركة نظافة متخصصة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تولي ملف الصناعة والاستثمار اهتمام بالغ ويجب العمل على إصلاح ما افسده الصرف السلبى لبعض المصانع

رفع أداء الامن والنظافة وانشاء وحدة صحية بالمنطقة الصناعية

وأوضح أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ آلية لرفع أداء شركة الأمن والتعاقد مع شركة نظافة،وكذلك يتم البدء فى مراجعة جميع إجراءات الأمن الصناعي بجميع المصانع، وانشاء وحدة صحية بالمنطقة الصناعية بالتعاون مع مديرية الصحة،وعقب الاجتماع تفقد مصنع للأدوية.

أعمال التطوير الجارية بمدينة جمصة وتفقد شاطئ جمصه ومنطقة 15 مايو وزايد

كما تفقد نائب محافظ الدقهلية أعمال التطوير الجارية بمدينة جمصه وتفقد شاطئ جمصه ومنطقة 15 مايو وزايد وعدد من المشروعات الجارية بهم،وأكد أن تعليمات المحافظ تشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات والقطاعات في جميع مراكز ومدن المحافظة،ووجه لرئيس مدينة جمصه بتوفير سيارة حمولة 5 طن لتحسين مستوى النظافة وإرسال عمال الحدائق لقص وتقليم الأشجار بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار الادارة العامة الجمعية العمومية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية تعليمات المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مراكز ومدن المحافظ

مواد متعلقة

إزالة 14 حالة تعدٍ بمدينة أبوصوير في الإسماعيلية (صور)

وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري

بحضور ساويرس، انطلاق مؤتمر "الإصلاح المرن- عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" غدا

تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث غرق "ميكروباص" بموقف سيارات ديروط

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو)

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

المزيد
الجريدة الرسمية