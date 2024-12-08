الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

سكرتير عام مساعد الدقهلية يتفقد مدينة شربين (صور)

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري شربين، فيتو

شن اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية جولة تفقد خلالها مدينة شربين وعدد من القرى التابعة للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة واليومية لمستوى النظافة والخدمات في مختلف المراكز والمدن.

رفع تراكمات نواتج التطهير الملقاة على جوانب الترع بالاحمدية 

وتفقد السكرتير المساعد للمحافظة قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين وتم التشديد برفع مستوى النظافة العامة للقرية وعلى الفور وجه بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات نواتج التطهير الملقاة على جوانب الترع والمصارف، وكذلك تفقد حالة النظافة والخدمات في قرية الضهرية.

شن حملة لرفع مستوى النظافة بقري شربين 

وتوجه السكرتير المساعد إلى قرية السعدية التابعة للوحدة المحلية في دنجواي لمتابعة حالة النظافة فيها وخلال تفقده للقرية وجه كذلك بشن حملة لرفع مستوى النظافة التي بدأت بالفعل لرفع كافة التراكمات وتجمعات القمامة وتسوية الشوارع وتمهيدها.

المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وسرعة الانتهاء من تنفيذها

وأكد السكرتير المساعد أن توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تؤكد على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وسرعة الانتهاء من تنفيذها لتوفير الخدمة للمواطنين في كافة القطاعات والمتابعة اليومية لحالة النظافة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

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