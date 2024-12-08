أخبار مصر اليوم: نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. قرار مهم من التعليم بشأن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى، بدأت الجهات المشرفة على مشروع الأتوبيس الترددى في وضع مخطط الأسعار الخاص بالمشروع، فيما يخص خطة، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى.



وقال مصدر مسئول إن اسعار التذاكر سيتم حسابها بناء على عدد المحطات التى يستقلها الراكب، ولن تكون هناك تذكرة موحدة أو سعر موحد، ولكن الأسعار ستكون بناء على عدد المحطات.

تعرف على محطات وخط سير الأتوبيس الترددي

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية تقريرا مصورا لأعمال تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي ( BRT ) الجارية على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.



حيث تسعى الوزارة إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل الجماعي على الطريق الدائري، وتنفذ الوزارة حاليا أعمال تشطيب المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ المسارات الخاصة بمسير الأتوبيسات.

قرار مهم من التعليم بشأن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.



ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي إلا بعد دفع قيمة التأمين.

شديد البرودة ليلا على الصعيد وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





تعليم الجيزة تشدد على الالتزام بالزي المدرسي وتمنع قصات الشعر الغريبة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارًا هامًا يقضي بمنع دخول أي طالب إلى المدرسة إذا لم يلتزم بالزي المدرسي الموحد أو قام بقص شعره بطريقة غير لائقة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص مديرية تعليم الجيزة على الحفاظ على الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع. وأكدت المديرية أن عدم الالتزام بالزي المدرسي يعد مخالفة للوائح المدرسية، وستتم معاقبة الطلاب المخالفين.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة والآثار باعتماد ضوابط الحج السياحي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.



ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمعاهد الأزهرية والشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، النسخة المعتمدة، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ٍوالقراءات والبعوث وطلاب البرنامج التأهيلي الأزهرية للعام الدراسي 2025/2024.





الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية.





رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو)

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حملة الهجوم عليه بعد تبرع عائلته بمبلغ 1.5 مليار جنيه لـ الجامعة الأمريكية، مؤكدًا أنه تبرع لجامعات مصرية كثيرة دون الإعلان عن ذلك.

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