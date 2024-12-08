الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم الهرم يحذر الطلاب من تصوير فيديوهات التيك توك داخل المدرسة

مدارس الهرم
مدارس الهرم
ads

 شدد خالد عبد الحميد، مدير إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، على منع تصوير أي فيديوهات للتيك توك داخل أروقة المدارس التابعة للإدارة، محذرًا من أن أي طالب يقوم بذلك سيعرض نفسه للمساءلة والعقاب.

جاء هذا التحذير خلال جولة تفقدية قام بها مدير الإدارة لعدد من المدارس أكد فيه أن المدرسة مكان للتعلم والمعرفة، وليس مسرحًا للهرج والمرج أو مكانًا لتسجيل مقاطع فيديو. 

وأوضح أن بعض الطلاب يقومون بتصوير أنفسهم وهم يؤدون حركات راقصة أو يقومون بأفعال غير لائقة داخل فصول الدراسة وأروقة المدرسة، وهو ما يتنافى مع قيم المدرسة وأهدافها التربوية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد مدير تعليم الهرم أن الإدارة لن تتهاون مع أي مخالف لهذه التعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

ودعا أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة في توعية أبنائهم بأهمية الانضباط داخل المدرسة والتركيز على الدراسة.

وقال مدير الإدارة:"المدرسة هي بيت العلم والمعرفة، وليست مكانًا للمظاهر والتصوير العشوائي، يجب على الطلاب احترام المكان والالتزام بالقواعد والنظام، ولن نسمح لأي شخص بتحويل المدرسة إلى مسرح للتصوير أو مكان للهو واللعب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديوهات التيك توك جولة تفقدية التيك توك الاجراءات القانونية تعليم الهرم ادارة الهرم التعليمية

مواد متعلقة

غلق 27 منشأة بدون ترخيص بالجيزة

حي المنيرة الغربية يوسع طريق الصفطاوي استعدادًا للمونوريل ويرفع الإشغالات (صور)

عندما تنسحب الأمواج، أسرار انحسار مياه البحر في دهب

فريق مصري يحصد جائزة مشروع العام في البحث العلمي من تايمز للتعليم العالي

نائب محافظ الجيزة تشهد قافلة تنموية شاملة بالواحات البحرية تقدم خدمات صحية وترفيهية

رئيس حي الطالبية يشن حملة لإزالة التعديات بشارع سعيد علي (صور)

ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يعلن موعد تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بيان عاجل من السفارة السورية في القاهرة لمواطنيها في مصر

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

بدرية طلبة تغيب عن جنازة زوجها في الإسكندرية (صور)

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

منوعات

المزيد

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد مسلسل ساعته وتاريخه.. جرائم الابتزاز الإلكتروني وطرق الإبلاغ وخطوات تحريره (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية