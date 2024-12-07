ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الجيزة (صور)

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة شملت عددًا من الأحياء والمراكز.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري، مشددًا على أهمية تفعيل الدور الرقابي لأجهزة المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

ضبط 10.6 أطنان من المصنعات والمقطعات اللحوم والدواجن الفاسدة

وكشفت الحملة عن ضبط 10.6 أطنان من المصنعات والمقطعات اللحوم والدواجن، واللحوم المفرومة، والدهون الحيوانية الفاسدة، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. وتم توزيع المضبوطات على النحو التالي:

الهرم: 6200 كجم دهون ومفروم دواجن فاسدة.

الدقي: 400 كجم مصنعات لحوم دواجن.

العجوزة: 520 كجم لحوم مفرومة.

كرداسة: 800 كجم مفروم دواجن.

المنيرة الغربية: 600 كجم مقطعات ومفروم دواجن فاسدة.

بولاق الدكرور: 700 كجم مقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

العمرانية: 300 كجم مقطعات دواجن فاسدة.

الطالبية: 43 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

أكتوبر: 203 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.



وتم تحرير 12 محضرًا بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق، والعمل على ضبط المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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