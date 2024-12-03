شركات السياحة تستعد لموسم الحج.. وإجراءات جديدة لعدم تكرار كارثة العام الماضي.. 36 ألف تأشيرة لقرعة «السياحى».. و6 آلاف لبرامج الـ5 نجوم

دور كبير تقوم به شركات السياحة حاليا لجمع أكبر عدد من حجوزات المواطنين الراغبين فى عمل مناسك الحج من خلال قرعة الحج السياحي، وذلك حتى يتمكنوا من المنافسة بالقرعة العلنية لاختيار الفائزين والمقرر إجراؤها فى الـ23 من ديسمبر المقبل بأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى عمل المناسك، وبالتالي ضمان الحصول على أكبر نسبة فى الفوز بالقرعة.



وأكدت مصادر بغرفة شركات السياحة، أن أغلب حجوزات الشركات فى موسم الحج تكون على البرامج الاقتصادية سواء المستوى البرى أو المستوى الاقتصادى والتى تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين لانخفاض أسعارها عن باقى البرامج التى تنظمها شركات السياحة والتى يصل فيها سعر البرنامج 5 نجوم إلى ما يقرب من 600 ألف جنيه، فى حين أن أسعار برامج الحج الاقتصادى للمستوى البرى تبدأ من 225 ألف جنيه، خاصة أن هناك فرقا شاسعا بين أسعار المستوى البرى والمستوى 5 نجوم.

وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا للحج والعمرة تعى تمامًا مدى الإقبال الكبير من المواطنين على حجز البرامج الاقتصادية، وبالتالى تم تخصيص أغلب التأشيرات بموسم الحج السياحى والمقدر عددها بـ36 ألف تأشيرة إلى البرامج الاقتصادية والبري، والتى تناسب الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل وتلقى إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة فى القرى والمحافظات.



تأشيرات الحج السياحي

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة خصصت 26 ألف تأشيرة من تأشيرات الحج السياحى للحج الاقتصادي، منها 16 ألف تأشيرة تم تخصيصها لبرامج الحج الاقتصادى طيران و10 آلاف تأشيرة تم تخصيصها للبرنامج البري، كما تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للبرنامج 5 نجوم، وتم تخصيص 4 آلاف تأشيرة لبرامج الحج المباشر، والتى سيتم توزيعها على الشركات لتفويج رحلات حج بدون قرعة أو للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بقرعة الحج السياحى أو الفوز مع باقى الجهات المنظمة للحج فى مصر سواء كانت قرعة حج وزارة الداخلية أو قرعة حج الجمعيات الأهلية والتى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.



وأوضحت المصادر، أن الهدف من زيادة تأشيرات الحج السياحى للموسم الجارى عن باقى المواسم السابقة هو منح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للدخول للقرعة والمنافسة والفوز، بما يضمن القضاء على الأبواب الخلفية للسفر، خاصة أن تقليل عدد التأشيرات المطروحة يتسبب فى بحث بعض المواطنين عن طرق بديلة لعمل المناسك، وهو ما حدث خلال الموسم الماضى والذى شهد سفر أعداد كبيرة من المواطنين بتأشيرات مخالفة وخاصة تأشيرات الزيارة، وتسبب فى أزمة للدولة المصرية بعد وفاة عدد منهم نتيجة عدم توافر خدمات بالمشاعر أو مناطق آمنة لحمايتهم من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.



الأسعار

من جانبه أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج الحج ستشهد زيادة جديدة بأكثر من 30 ألف جنيه لتذاكر الطيران للبرامج الاقتصادية، كما سيشهد برنامج المستوى البرى زيادات جديدة خاصة بتذاكر الانتقالات والبواخر التى ستنقل حجاج بيت الله الحرام من مصر إلى الأردن ومنها إلى السعودية لعمل مناسك الحج.

وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة من خلال «فيتو» بضرورة وجود تنسيق بين الجهات المصرية والسعودية لعدم تكرار أزمة الموسم الماضى بعد أن تم تفويج أعداد كبيرة من المسافرين بتأشيرات الزيارة لعمل مناسك الحج بالمخالفة للقرارات المصرية والسعودية المنظمة لموسم الحج مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة منهم بسبب عدم وجود خدمات لهم فى المشاعر بمنى وعرفات.

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