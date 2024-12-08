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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 9 - 12 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 - 12 -2024

الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على  القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد معتدل على  القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومائل للدفء جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   15 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22

بنها: الصغرى 13 والعظمى  23

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 19

كاترين: الصغرى 02 والعظمى 18

بورسعيد: الصغرى 17 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 23

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى  24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 27

الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 11  والعظمى 23

بنى سويف: الصغرى 12 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 23

سوهاج: الصغرى  11 والعظمى 25

الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 28

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1:2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر. 

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