الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
ads

أتاح الأزهر الشريف متمثل في رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، رابط استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الأزهرية 2024-2025 عبر البوابة الإلكترونية.

 

الأوراق المطلوبة لعمل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية


أوضح الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لعمل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية، التي يتعين على الطالب تجهيزها واعتمادها من المعهد والمنطقة وهي كالآتي:


إيصال دفع المصروفات الأصلي، إلى جانب صورة منه.
إيصال دفع رسوم الامتحان إلى جانب الأصل منه.
عدد أربع صورة شخصية “4*6”، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2024


يقوم الطالب بالدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2024، وإدخال الرقم القومي الخاص به أو رقم الجواز إلى جانب كلمة السر والضغط على تسجيل الدخول لاستكمال إجراءات التسجيل، وللدخول عليه يرجى الضغط هنـــــا.

 

دفع المصروفات لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025


من جهته أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة دفع المصروفات لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط وتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر.

ويُمكن للطلاب سداد المصروفات عبر الطرق التالية

بطاقات “ATM” البنكية على الموقع الإلكتروني لنظام إدارة شئون الطالب.
منافذ ونقاط التحصيل المختلفة المتمثلة في الشركات الآتية: “أموال، جيديا، طلقة، وقتي، اشحنلي، أوباي، ادفعلي، سوبر باي، خدماتي، سداد، ضامن، الأهلي ممكن، موجة، سمارت باس”.


مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.


الدفع يدويًا في حالات تعذر السداد إلكترونيًا خلال العام الدراسي الحالي فقط 2024-2025، ويكون يدويًا للحالات المستحقة لنسب خصم من المصروفات المشار إليها بناء على أي سبب قانوني خلال العام الدراسي الحالي فقط 2024-2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهر الشريف الإعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادات الأزهرية رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الازهر الالكترونية

مواد متعلقة

"المعاهد الأزهرية" يعلن موعد تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تعليمات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية 2025

الأوراق المطلوبة والتخصصات للتعيين في المعاهد الأزهرية بـ“الحصة” (إنفوجراف)

الأوراق المطلوبة والشروط، كل ما تريد معرفته عن التقديم للعمل في المعاهد الأزهرية بالحصة

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس القارات إنتركونتيننتال في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية