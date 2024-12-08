الأحد 08 ديسمبر 2024
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طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو

الجلاش الحلو
الجلاش الحلو

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، الجلاش الحلو من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو.

مكونات عمل الجلاش الحلو:-

لفة جلاس

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:-

  • ادهنى صينية الخبز بالقليل من الزبدة.
  • ضعى ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.
  • كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.
  • في وعاء، اخفقى البيض مع السكر جيدًا.
  • أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.
  • أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).
  • قطعى الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.
  • اسكبى خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.
  • سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.
  • ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.
  • بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبى الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).
  • اتركى الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.
طريقة عمل الجلاش الحلو 
طريقة عمل الجلاش الحلو 

ولعمل كيكة الجلاش 

مكونات عمل كيكة الجلاش:

لفة جلاش
٤ بيضات
كيس فانيليا
كيس بيكينج بودر
رشة ملح
علبة زبادى
نصف كوب لبن
نصف كوب زيت
نصف كوب سكر
للشربات:
كوب ماء
كوب سكر
فانيليا
عصير نصف ليمون

طريقة عمل كيكة الجلاش:

-أولا نحضر الشربات، حيث نضع مكوناته لتغلى على النار لمدة ربع ساعة، ثم نترك الشربات يبرد تماما.

-بعدها نحضر الكيك، حيث نحضر البيض ونضعه في الخلاط ونضرب جيدا.

-ثم نضيف له الفانيليا والبيكينج بودر والسكر واللبن والزيت والزبادى وباقى المكونات ونضرب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

-ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن.

-ونحضر لفة الجلاش ونقطعها إلى مربعات ونأخذ كل مربع نكرمشه باليد ونضعه في الصينية وهكذا حتى تنتهى لفة الجلاش بحيث نرص ورقات الجلاش المكرمشة بجانب بعضها في الصينية.

-ثم نصب عليها الخليط السابق الموجود بالخلاط.

-وندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة.

-ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد على الفور، ونتركها تبرد وتقدم بعدها.

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الجلاش الحلو الجلاش الحلو بدون حشو طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو الجلاش الحلوى الشرقية الشيف سارة أحمد

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