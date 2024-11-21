الخميس 21 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الجلاش الحلو لتحلية سريعة ومميزة

طريقة الجلاش الحلو
طريقة الجلاش الحلو

طريقة عمل الجلاش الحلو، من وصفات الحلويات الشرقية التي لا تحتاج إلى جهد ولا وقت، كما أنه يوفر في الميزانية بشكل كبير، فهو يعد من أرخص الحلويات  على الإطلاق.

لفة الجلاش نصف كيلو تبدأ أسعارها من 18 جنيه، وتكفي لأسرة عدد أفرادها 6 أفراد، ويمكنك إعداده بأي حشوة حسب إمكانياتك، بمختلف أنواع المكسرات، أو بالكريمة البيتي، والتي تصنع باللبن والنشا.


كما أنه يمكنك عمل الجلاش الحلو بلا أي حشوات، فقط يمكنك لفه في شكل أصابع، ولن يكلفك وقتها إلا ثمن لفة الجلاش، ومقدار قليل من السمن، مع 2 كوب من السكر لعمل الشربات، فقط، في حين أنه يباع في المحلات بأضعاف تكلفته في البيت.
 

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وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجلاش الحلو، في أسرع وقت.

 

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

الجلاش الحلو
الجلاش الحلو

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو.

لفة جلاش
سيرب
قرفة
سمنة

 

خطوات عمل الجلاش الحلو بدون حشو
رصى الجلاش طبقات فى صينية الفرن ثم يدهن بالسمنة المذابة بين الطبقات.
استمري بوضع الطبقات من فوق مع السمنة، ثم يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى لمدة 20 الى 25 دقيقة على درجة حرارة 180
ثم يرفع ويسقى بالشربات البارد ويزين بالقرفة، ويقطع مثلثات ويقدم بالهنا.
يمكنك أيضا استخدام الكثير من الافكار لحشوه، حسب المتاح، فيمكنك حشوه فول سوداني، او أي نوع من المكسرات، أو كريمة بيتي، او فواكه مجففة.

 

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة
 

الجلاش باللحمة المفرومة
الجلاش باللحمة المفرومة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، من الوصفات سريعة التحضير، كما أنها تعد من الأكلات الشهية المميزة، التي يفضلها الجميع، كما أنها أكلة توفر في الميزانية، فهي غير مكلفة، فلن تحتاجين لتحضيرها، إلا لفة جلاش وربع كيلو لحمة مفرومة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية، تتماشى مع موجات الغلاء التي نعاني منها هذه الأيام، والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة.

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نصف كيلو جلاش

ثمن كيلو لحمة مفرومة

كوب إلا ربع زبده او سمن ذائب، مع فرشاه للدهن

كوب خضروات مشكلة: (فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة)

ربع كوب زيتون بدون بذور ومقطع

ربع كوب جبنة رومي

ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

 

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نحضر صينيه او قالب وندهنه بالزبده او السمن.

نقسم الجلاش الى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينيه وندهن بين كل ورقة جلاش وأخرى بالسمن.

حين نصل لنصف كمية الجلاش، نضع الحشو، من اللحمة المفرومة أو البسطرمة أو السوسيس، والفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، ونفردهم جيدا، ثم نبدأ مرة أخرى بفرد باقي ورق الجلاش تباعا، وبين كل طبقة وأخرى ندهن بالفرشاه سمن او زبده حتى ننتهى من الكمية كاملة.

نقطع الجلاش بالسكينة قطع متساويه حسب الذوق والرغبة.

نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على سطح وجه الجلاش المقطع.

نضيف ما تبقى من السمن أو الزبدة للصينية من الوجه.

ندخل صينية الجلاش باللحمة المفرومة الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص على متابعتها، لأنه لا يستغرق وقت طويل في النضج والاحمرار.

ملحوظة:

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشة بالماء (ليست مبلولة بالكامل ) حتى لا يجف، أثناء وضع الطبقات على بعضها في الصينية. 
قبل البدء تستطيعون قلب القالب او الصينية فوق كميه الجلاش بالكامل، وبواسطة سكينة، ثم يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب او الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى فى المنتصف قبل إضافة الحشو.
 

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