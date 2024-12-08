وكيل تعليم دمياط يتابع خطة التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين جميع المدارس

عقد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية والإدارات التعليمية.

وكيل الوزارة: نركز على التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين جميع المدارس والإدارات والمديرية

وأكد "وكيل الوزارة" أن المديرية تسعى جاهدة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين جميع المدارس والإدارات والمديرية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات تعليمية أكثر كفاءة وفعالية.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الدقة العالية وسرعة الإنجاز في تنفيذ المهام الموكلة إلى مسؤولي مراكز المعلومات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا لتحقيق النجاح المنشود للمنظومة التعليمية بدمياط.

وكيل الوزارة يجتمع مع مسؤولي مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية والإدارات التعليمية.

دمياط تضع الصحة النفسية للطلاب على رأس أولوياتها

من ناحية آخري، بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في عقد سلسلة من الندوات التوعوية المكثفة خلال الاسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في خطوة نحو تعزيز صحة الطلاب النفسية والاجتماعية.

تستهدف هذه الندوات المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأولياء الأمور، وذلك في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية صحية وسليمة لجميع الطلاب.

وأكد "ياسر عماره"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أهمية هذه الندوات في تزويد المعنيين بأحدث الأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الطلاب، مشيرًا إلى أن الندوات تتناول موضوعات حيوية مثل التواصل الفعال بين أفراد الأسرة، ومبادئ التربية الإيجابية، والتغذية السليمة.

وأضاف "عمارة" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المديرية على تطبيق مفهوم التربية الشاملة، والتي لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضًا الجانب النفسي والاجتماعي والصحي.

وأعرب مدير "تعليم دمياط" عن تقديره للتعاون المثمر مع مديرية الشئون الصحية بدمياط، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين الصحي والتعليمي في تحقيق صحة أفضل لأبنائنا الطلاب، مؤكدا ان هذه الندوات تعمل علي رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وأولياء الأمور بأهمية الصحة النفسية للطلاب، وبالتالي تحسين أدائهم الأكاديمي والاجتماعي. كما من المتوقع أن تساهم في بناء علاقات أسرية أكثر قوة وتماسكًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.