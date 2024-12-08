تعليم دمياط تضع الصحة النفسية للطلاب على رأس أولوياتها

بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في عقد سلسلة من الندوات التوعوية المكثفة خلال الاسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.وذلك في خطوة نحو تعزيز صحة الطلاب النفسية والاجتماعية،

تستهدف هذه الندوات المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأولياء الأمور، وذلك في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية صحية وسليمة لجميع الطلاب.

وأكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أهمية هذه الندوات في تزويد المعنيين بأحدث الأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الطلاب.

وأشار إلى أن الندوات تتناول موضوعات حيوية مثل التواصل الفعال بين أفراد الأسرة، ومبادئ التربية الإيجابية، والتغذية السليمة.

ندوات توعوية المكثفة عن التحديات النفسية والاجتماعية

وأضاف عمارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المديرية على تطبيق مفهوم التربية الشاملة، والتي لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضًا الجانب النفسي والاجتماعي والصحي.

وأعرب مدير "تعليم دمياط" عن تقديره للتعاون المثمر مع مديرية الشئون الصحية بدمياط، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين الصحي والتعليمي في تحقيق صحة أفضل لأبنائنا الطلاب.

وشدد أن هذه الندوات تعمل علي رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وأولياء الأمور بأهمية الصحة النفسية للطلاب، وبالتالي تحسين أدائهم الأكاديمي والاجتماعي، كما من المتوقع أن تساهم في بناء علاقات أسرية أكثر قوة وتماسكًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.