الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا مع مديري المراحل التعليمية لمناقشة كافة الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر وامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالاستعداد للامتحانات وتوفير كافة الإمكانيات لإجراءها بسهولة ويسر.

الاستعداد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول مبكرا

 

وأكد "وكيل الوزارة" ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للامتحانات شهر نوفمبر والذي يبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 وينتهي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في هدوء وشفافية.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري المراحل التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مديري المراحل التعليمية

وشدد "عماره" علي منع أي تصريحات صحفية أو تصوير او تداول أو نشر نماذج الامتحانات خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلي منع استخدام التليفون المحمول أثناء الامتحانات.

طالب "وكيل الوزارة" بضرورة التأكد من استعداد جميع المدارس لاستقبال الامتحانات، وتجهيز اللجان الامتحانية وفقًا للاشتراطات المطلوبة، موجها بجمع تقارير استعدادات المدارس واقرارات إنهاء المناهج وموانع السادة الزملاء من الامتحانات لصلة القرابة.

وأكد "وكيل الوزارة" أن وزارة التربية والتعليم اعلنت مواعيد إجراء امتحانات النقل نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025. كما سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 يناير إلى 23 يناير 2025.

وأوضح "وكيل الوزارة" ان امتحانات المواد العملية ومواد المستوى الرفيع للمدارس اللغات سيتم عقدها قبل امتحانات المواد الأساسية.

وشدد "وكيل الوزارة" على أن فترة الامتحانات تعتبر جزءًا من أيام الدراسة الفعلية، ويجب على الطلاب الالتزام بالحضور، وايقاف الإجازات والتحركات للسادة المعلمين.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل الوزارة، على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والامتحانات، مع تهيئة جو نفسي وبيئة مناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعداد للامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول متحانات الفصل الدراسي الاول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

بتخفيضات 30%، افتتاح ناجح لمعرض أوكازيون دمياط للأثاث بالبحيرة (صور)

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى مشتول السوق

يشكر المهرجان القومي للمسرح، أحدث ظهور للفنان أسامة عباس بعد غياب

الثانوية العامة 2024، 5051 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني بالبحيرة

تنسيق المرحلة الثانية، القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية