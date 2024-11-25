وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا مع مديري المراحل التعليمية لمناقشة كافة الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر وامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالاستعداد للامتحانات وتوفير كافة الإمكانيات لإجراءها بسهولة ويسر.

الاستعداد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول مبكرا

وأكد "وكيل الوزارة" ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للامتحانات شهر نوفمبر والذي يبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 وينتهي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في هدوء وشفافية.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري المراحل التعليمية

وشدد "عماره" علي منع أي تصريحات صحفية أو تصوير او تداول أو نشر نماذج الامتحانات خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلي منع استخدام التليفون المحمول أثناء الامتحانات.

طالب "وكيل الوزارة" بضرورة التأكد من استعداد جميع المدارس لاستقبال الامتحانات، وتجهيز اللجان الامتحانية وفقًا للاشتراطات المطلوبة، موجها بجمع تقارير استعدادات المدارس واقرارات إنهاء المناهج وموانع السادة الزملاء من الامتحانات لصلة القرابة.

وأكد "وكيل الوزارة" أن وزارة التربية والتعليم اعلنت مواعيد إجراء امتحانات النقل نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025. كما سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 يناير إلى 23 يناير 2025.

وأوضح "وكيل الوزارة" ان امتحانات المواد العملية ومواد المستوى الرفيع للمدارس اللغات سيتم عقدها قبل امتحانات المواد الأساسية.

وشدد "وكيل الوزارة" على أن فترة الامتحانات تعتبر جزءًا من أيام الدراسة الفعلية، ويجب على الطلاب الالتزام بالحضور، وايقاف الإجازات والتحركات للسادة المعلمين.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل الوزارة، على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والامتحانات، مع تهيئة جو نفسي وبيئة مناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

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