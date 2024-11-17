"تعليم دمياط" يعلن عن مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير
أعلن تعليم دمياط عن مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" علما بأنه تم فتح باب التقديم لها يوم ١ أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة فى الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى التابعة للإدارة المركزية للتعليم العام باكتشاف ورعاية وتنمية القدرات الإبداعية للطلاب الموهوبين وبناءا على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
المقامة تحت رعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية.
المسابقة تستهدف رعاية الطلاب من الفئات العمرية من سن (٥ - ١٨ سنة)
وصرح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن المسابقة تستهدف رعاية الطلاب من الفئات العمرية من سن ( ٥ - ١٨ سنة ) وتخدم المجالات التالية:الآداب: ( القصة، الشعر، التأليف المسرحى )، الفنون: ( الرسم، الغناء، العزف)، الإبداع والابتكار: ( التطبيقات، المواقع ).
وأوضح أن التسجيل للاشتراك في المسابقة للطلاب الموهوبين حسب الفئات العمرية المحددة والمجالات الخاصة من خلال الدخول على الرابط التالي: (https://moe.gov.eg/ar/the-little-creator).
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