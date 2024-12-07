السبت 07 ديسمبر 2024
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حسين فهمي يناقش مستقبل السينما في ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي بمرسي اليخوت بالإسماعيلية،فيتو

يشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، ندوة الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي يناقش خلالها مستقبل السينما في مصر.  

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وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية

الفريق أسامة ربيع يستقبل الفنان حسين فهمي 

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد استقبل الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمارينا يخوت هيئة قناة السويس.  

 

محافظ الإسماعيلية يشهد اللقاء 

وحضر اللقاء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الأسبق  . 

 

جولة بحرية بقناة السويس 

واصطحب الفريق أسامة ربيع الحضور على متن اليخت "إرادة" فخر الصناعة المصرية، والذي تم تصنيعه بإحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في جولة بقناة السويس، الشريان الحيوي التجاري الهام، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر التطورات التي تشهدها هيئة قناة السويس.  

 

الفنان حسين فهمي يشيد بقناة السويس 

وأعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بتلك الزيارة التي يعتبرها قريبة إلى قلبه حيث تحمل الإسماعيلية وقناة السويس وشوارعها الكثير من الذكريات التي عاشها أثناء تصويره عدد من أفلامه بها، وأهمها (الرصاصة لا تزال في جيبي، انقذوا هذه العائلة). 

 

 

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