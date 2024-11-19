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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق السلام ويوجه بوضع تصور لتطوير الميدان (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقَّد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، سوق السلام النموذجي بمنطقة حي السلام نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة السوق وذلك تمهيدًا لبدء تشغيله وتسكين الباعة داخله، في إطار مجهودات المحافظة لتطوير الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطرق العامة.  

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

أبرز الحضور خلال الجولة 

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية. 

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

توجيهات بوضع تصور لتطوير الميدان 

وخلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير بالسوق، لبدء تشغيل السوق لخدمة المواطنين بمنطقة حي السلام، وحفاظًا على حق المواطنين في إقامة أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي مؤكدًا على أهمية التعاقد مع شركة نظافة عامة للعمل داخل السوق، بجانب شركة حراسة للحفاظ على السوق وممتلكات المواطنين، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير ورفع كفاءة دورة المياه الخاصة بالسوق. 

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

كا وجه إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، برفع الميدان مساحيًّا، ووضع تصور كامل لتطويره ورفع كفاءته، وتطوير كافة المساحات المحيطة بسوق السلام النموذجي، وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة سكان المنطقة. 

 

لقاء مع الباعة الجائلين 

وفي ختام جولته، حرص "أكرم" على اللقاء بعدد من الباعة للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، فيما يخص أعمال التطوير داخل سوق السلام النموذجي، موجهًا بتنفيذ كافة طلباتهم في إطار القانون والإمكانيات المتاحة، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات الإنشائية والهندسية للمشروع.

 

ومن جانبهم أشاد الباعة بالجهود التي تُبزل من أجل تطوير ورفع كفاءة سوق السلام النموذجي، مؤكدين على تعاونهم مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لبدء تشغيل السوق وتحقيق الصالح العام للبائع والمشتري والارتقاء بالمنطقة.

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية سوق السلام النموذجي تطوير ميدان السلام جولة

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