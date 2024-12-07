حسين فهمي وزوجته يتفقدان المواقع السياحية والتاريخية بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: زيارة الفنان حسين فهمي منحت المدينة رونقًا إضافيًا وأكدت على مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والتاريخية في مصر

شهدت مدينة الإسماعيلية اليوم زيارة خاصة للفنان القدير حسين فهمي وزوجته، اللذين قاما بجولةٍ سياحيةٍ مميزة في أرجاء المدينة للتعرف على أهم معالمها السياحية والتاريخية.



حسين فهمي يعرب عن سعادته بزيارته للإسماعيلية

وأعرب الفنان حسين فهمي، عن سعادته البالغة قائلًا: "سعيد بوجودي في هذه المدينة الجميلة، وأقدر الاستقبال الحافل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق".

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

حسين فهمي يزور منطقة نمرة 6

بدأت الجولة بزيارة منطقة نمرة ٦ والمعدية الشهيرة، حيث تعرفوا على تاريخ المنطقة وتمثال البطل عبد المنعم رياض، مرورًا بمستشفى هيئة قناة السويس، والتي تحمل ذكريات خاصة لزوجة الفنان حيث ولدت بها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

زوجة حسين فهمي تزور منزلها القديم في الإسماعيلية

وكانت لحظة استثنائية عندما زارت زوجة الفنان المنزل الذي عاشت فيه طفولتها بشارع عمر بن الخطاب، في الإسماعيلية رغم أن المنزل يخضع حاليًا للترميم، إلا أن الزيارة أعادت لها ذكريات عزيزة، حيث التقط الزوجان العديد من الصور التذكارية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

حسين فهمي يتجول بمنطقة الفلل الفرنسي بالإسماعيلية

استكملت الجولة والتي قام بالشرح بها أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالمحافظة بزيارة منطقة الفلل الفرنسي، في الإسماعيلية، التي أبهرت الفنان وزوجته بجمال طرازها المعماري والحفاظ عليه عبر السنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تخللت الزيارة مواقف طريفة، حيث استرجع الفنان مشاهد من أفلامه التي تم تصويرها بنفس المنطقة، قام بتجميعها وتصويرها المدون الأثري محمد حزين، الذي أعاد تصوير بعد تلك المشاهد بوجود الفنان حسين فهمي، والذي عبر عن سعادته بتواصل الأجيال الجديدة مع أعماله السينمائية.

حسين فهمي زيارة لكنيسة أجاثي ومتحف قناة السويس

كما شملت الجولة زيارة كنيسة أجاثي ومتحف قناة السويس، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد منسي، كما استمعا إلى شرح مفصل عن أهم المعالم التاريخية كتمثال الصمود وشجرة التين البنغالي.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وخلال الجولة السياحية انضم الدكتور عبد المنعم عمارة للفنان حسين فهمي، وتبادلا الذكريات التي جمعتهما في مبنى المحافظة القديم، الذي كان شاهدًا على فترة توليه المسؤولية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

اختتم حسين فهمي وزوجته جولتهما بزيارة متحف هيئة قناة السويس حيث رافقهما خالد طه مدير عام العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، حيث أعربا عن انبهارهما بتاريخ المدينة وروحها العريقة، وقال حسين فهمي في ختام الزيارة: "الإسماعيلية ليست مجرد مدينة، بل شاهد حي على تاريخ مصر العريق."

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تأسست مدينة الإسماعيلية في ٢٧ أبريل ١٨٦٢تحت اسم مدينة التمساح في عهد الوالي محمد سعيد وفي ٤ مارس ١٨٦٣ تغير اسمها الى الإسماعيلية نسبة إلى الخديوي إسماعيل حاكم مصر في ذلك الوقت، لتصبح منذ ذلك الحين إحدى أبرز المدن ذات الطابع المميز الذي يجمع بين التاريخ والحاضر.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

المدينة التي شهدت أحداثًا كبرى؛ فقد كانت انطلاقة لشرارة المقاومة الشعبية والصمود حتى تحقيق نصر أكتوبر، ما زالت تحتفظ بسحرها الخاص، بطرازها المعماري الفريد وأهميتها التاريخية التي تتجلى في كل زاوية منها.

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