محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية (صور)

"جلال": إنهاء إجراءات النقل لـ ٧٠٪ من الورش المقلقة للراحة

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بمدينة المستقبل.

موفق نقل الورش الحرفية

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل التكتل السكاني بمدينة الإسماعيلية إلى مشروع الورش الحرفية بالمستقبل، حيث تم نقل حوالي ٧٠٪ من الورش وإنهاء إجراءات التعاقد.

جانب من الاجتماع،فيتو

اشادة بجهود الأحياء

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الأحياء والجهات المعنية في تنفيذ قرارات الغلق للورش المقلقة للراحة وفي نفس الوقت تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب الورش وتوجيههم إلى مشروع الورش الحرفية لإنهاء الإجراءات.

جانب من الاجتماع،فيتو

مهلة لنقل الورش

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعطى مهلة لورش السمكرة والدوكو بحي ثان للنقل خلال الفترة من ٥ لـ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ لأصحاب الورش المتعاقدة من قبل، وتم التنفيذ خلال الفترة الماضية بنسبة حوالي ٨٠٪ وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للورش المتبقية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة، مدير عام مديرية الإسكان، مدير التخطيط العمراني، مدير مكتب متابعة المحافظ، مدير مشروع الورش الحرفية، والعضو القانوني لمشروع الورش الحرفية.

وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات في ملف تعاقدات الورش داخل المشروع، والمُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.





وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قرر في مطلع شهر أكتوبر الماضي أنه اعتبارًا من أول ديسمبر القادم سيتم طرح الوحدات المتبقية من الورش للمزايدة العلنية طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك بعد انتهاء مهلة إنهاء التعاقدات والانتقال لأصحاب الورش المقلقة الحاجزة من قبل بالمشروع.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع، بالإضافة إلى تصميم لاند سكيب مناسب لطبيعة الموقع وتكليف جهاز التطوير والتجميل بذلك.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بقبول جميع الطلبات المقدمة لحجز وحدات بمجمع الورش، حتى ممن ليس لهم ترخيص ودراستها طبقًا للأعداد المتقدمة ونوع النشاط.

وأكد أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.

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