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محافظات

قرارات فورية لمحافظ الدقهلية بدعم وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة (صور)

لقاء محافظ الدقهلية،
لقاء محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة جمصة والمنطقة الصناعية بها يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والتقى بعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات،وأكد على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة.

تطوير منظومة الأمن بالمنطقة

ووجه  العميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية باعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم،كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.

إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات في جمصة وعرض المنتجات،كما يتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين  وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة وإتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة.

توفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية 

وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية،واكد أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.

إنشاء وحدة صحية متكاملة على أعلى مستوى لخدمات أبناء المنطقة الصناعية

كذلك وجه محافظ الدقهلية إلى مدير المنطقة الصناعية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية لإنشاء وحدة صحية متكاملة على أعلى مستوى لخدمات أبناء المنطقة الصناعية وتوفير كافة أنواع العلاج لهم في مقرات عملهم.

الانتهاء من السور الفاصل بين جمصة البلد وجمصة المصيف

كما تفقد محافظ الدقهلية مدينة جمصة وكلف رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من السور الفاصل بين جمصة البلد وجمصة المصيف والانتهاء من تطوير بوابات مداخل مصيف جمصة.
 

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ورافق محافظ الدقهلية خلال تفقده المنطقة الصناعية، العميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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