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مستشفى جمصة يستقبل أحدث جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة

استقبال جهاز الاشعة
استقبال جهاز الاشعة بمستشفي جمصة، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة  الصحة في الدقهلية، وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى جمصة.


وأضاف مدكور فى بيان اليوم، أن تلك الجهود تأتي في إطار استمرارا رغبة وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.


وفي سياق ذلك أعرب وكيل الوزارة  نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها عن شكره وتقديره إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة والدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر  .


هذا وقد استقبلته المستشفى اليوم على أن يكون متاحا لخدمة المواطنين  فور الانتهاء من تركيبه. 

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